Neues Gleisbett in Magdeburg kaputt gefahren

Rasen muss in der Warschauer Straße ausgetauscht werden / Anzeige gegen unbekannt

Die Spuren der Fahrzeuge, die über den Rasengleisbereich in der Warschauer Straße in Fahrtrichtung Buckau gelenkt wurden, sind deutlich sichtbar.

Magdeburg

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe gehen von einer mutwilligen Zerstörung aus, der Schaden liegt in einem mittleren vierstelligen Bereich. „Nur wenige Stunden lag der neue Rasen, dann wurde er kaputt gefahren“, sagt MVB-Sprecher Tim Stein über das, was sich vor einer Woche in der Warschauer Straße ereignet hat.

Schaden im mittleren vierstelligen Bereich

Da haben die Verkehrsbetriebe Gleisplatten in der neuen Trasse einbauen lassen. Aus Vorsorge, da in den vergangenen Wochen ein ums andere Mal ein Fahrzeugführer beim Einbiegen von der Dodendorfer Straße die Kurve nicht bekommen hatte und im Gleisbett landete. Bei den Bauarbeiten ist auch gleich das Rasengleis erneuert worden, die Fahrspur in Fahrtrichtung Buckau war dafür für den motorisierten Verkehr gesperrt. „Offensichtlich ist die Absperrung über den Gleisbereich umfahren worden“, verweist Tim Stein auf die Spuren, die noch deutlich sichtbar sind.

Erneute Sperrung erforderlich

Tiefe Furchen sind im Rasenbereich der neuen Straßenbahntrasse zu finden, die im Dezember nach fast zweijähriger Bauzeit als Teil der 2. Süd-Ost-Verbindung der MVB ihren Betrieb aufnahm. „Unverständlich und sehr ärgerlich“, nennt der Unternehmenssprecher die Vorfälle, die sich in den Nachmittags- oder Abendstunden ereignet haben. Das beauftragte Unternehmen hat Anzeige gegen unbekannt gestellt.

Die Verkehrsbetriebe müssen erneut einen Auftrag zum Austausch vom Rasengleis erteilen. Die Arbeiten sind dann auch wieder mit einer Sperrung der Fahrspur verbunden. „Hoffentlich zum letzten Mal“, so Tim Stein.