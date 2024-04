An einer Magdeburger Grundschule gibt es ein neues Projekt, das Schülern mit Problemen in Mathe helfen soll. Wer es macht und wie es funktioniert.

In Magdeburg erhalten Schüler über ein neues Projekt dringend benötigte Nachhilfe in Mathe.

Magdeburg - Die Bürgerstiftung Magdeburg hat es sich um Ziel gesetzt, allen Kindern der Stadt die gleichen Bildungsvoraussetzungen zu ermöglichen. In der Vergangenheit hatte sie bereits Leseecken in Grundschulen eingerichtet und ausgestattet oder Kochwettbewerbe für Schüler organisiert.

Nun ist an der Grundschule Kannenstieg das neueste Projekt der gemeinnützigen Vereinigung angelaufen. Seit Mitte Januar 2024 kommt Lutz Fiedler einmal in der Woche an die Schule, um jenen Schülern Nachhilfe zu geben, die Probleme in Mathe haben.

Nachhilfe findet während des normalen Unterrichts statt

Jeweils zwei Schüler für eine Stunde nimmt er unter seine Fittiche und kann so ganz individuell auf ihre Schwierigkeiten eingehen. „Die Lehrer sagen auch, womit wir uns besonders beschäftigen sollen“, sagt er. Der Diplom-Mathematiker hat zwar keine pädagogische Ausbildung, weiß aber trotzdem, Wissen zu vermitteln.

„Das Wichtigste ist, dass es den Kindern Spaß macht“, sagt Schulleiterin Ute Krebs. Auch wenn die Organisation nicht einfach sei, da die Nachhilfe während des regulären Unterrichts erfolgt. „Das funktioniert aber einfach besser“, sagt sie. Fast 300 Schüler sind an ihrer Schule und der Bedarf für Nachhilfe sei auf jeden Fall vorhanden, weswegen sie sich über das Projekt freut.

Auch andere Grundschulen in Magdeburg können Nachhilfe bekommen

Die Bürgerstiftung habe die Grundschule ausgewählt, weil laut dem Sozialreport der Stadt der Stadtteil ein sozialer Brennpunkt ist. „Dem wollten wir etwas Positives entgegensetzen“, sagt Hans-Werner Brüning vom Vorstand.

Trotzdem soll das Angebot auch an anderen Grundschulen etabliert werden, so diese es denn wollen. Ob auch mit Lutz Fiedler oder jemand anderem, sei offen. „Wir sind gut vernetzt. Wenn wir Leute suchen, finden wir die auch“, erklärt der Vorstandsvorsitzende weiter.