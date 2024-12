Zwei Magdeburgerinnen vereinen in ihrem neuen Projekt „Lesewunderland“ interaktives Vorlesen mit Fotografien in magischer Kulisse. Mit verschiedenen Themenwelten kommen sie in Grundschulen und Kitas. Auch Eltern können davon profitieren.

Magdeburg - Kleine Wichtel verstecken sich im Raum, auf dem Boden liegt Schnee und mitten in der weihnachtlichen Kulisse sitzt ein Engel. Vielmehr sitzt dort die Magdeburgerin Sophie Rasin, die mit riesigen weißen Flügeln und goldenem Glitzer im Gesicht den Kindern eine weihnachtliche Wichtel-Geschichte vorliest. Sie hat zusammen mit Fotografin Madeleine Sixtus das Projekt „Lesewunderland“ entwickelt, das in Salbke in der Kita St. Gertraud Premiere feierte. Die Idee der beiden Freundinnen: Interaktives und spielerisches Vorlesen mit Fotos in der passenden Kulisse verbinden. So sollen die Kinder, aber auch die Eltern davon profitieren.

Sophie Rasin ist selbst bücherbegeistert und will das an die Kinder im Kita- und Grundschulalter herantragen. „Wir bieten dafür verschiedene Themenwelten an, jeweils passen zu den Jahreszeiten“, erzählt die Juristin, die nebenberuflich auf der Social-Media-Plattform Instagram Bücher vorstellt, Rezensionen gibt und ihr Hobby Cosplay zeigt. Dabei verkleiden sich Personen oft sehr aufwendig, um fiktive Charaktere darzustellen. Ein ähnliches Erlebnis gibt es für die Kinder. Sie können nicht nur beim Vorlesen in die Geschichte eintauchen, sondern anschließend auch mit Kostümen in der Fotokulisse posieren.

Professionelles Fotoshooting in magischer Kulisse

Die 30-jährige Fotografin Madeleine Sixtus macht im Anschluss an die Lesestunde professionelle Fotos von den Kindern. Die Eltern können die Bilder später käuflich erwerben. Für die Kitas und Grundschulen ist die Aktion kostenfrei. „Ich habe selbst einen Sohn und fand die Fotos immer etwas trostlos, die in Schulen gemacht werden. Da dachte ich mir, dass es doch lebendiger gehen muss“, sagt Rasin. Die Kostüme und die Kulisse stellen die beiden derzeit aus ihrem Fundus zur Verfügung. Langfristig würden sie sich Sponsoren wünschen, die neue Kleidung beispielsweise für das Projekt finanzieren. Die Bücher würden von Verlagen zur Verfügung gestellt werden.

Grundschulen und Kitas, die Interesse haben, können sich per Mail an lesewunderland@gmail.com wenden.