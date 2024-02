Anwohner auf dem Werder in Magdeburg wollen eine Workshop für Kinder und Jugendliche anbieten. Dabei soll eine beschmierte Wand aufgewertet werden.

Neues Projekt gegen Schmierereien in Magdeburg

Magdeburg - Die illegalen Schmierereien im Stadtbild sind vielen Anwohnern auf dem Werder schon lange ein Dorn im Auge. Auch die Kegelanlage in der Lingnerstraße, die bei vielfältigen Veranstaltungen als Treffpunkt für die Werderaner dient, wurde nicht verschont. Die Fassade zum Viktoria-Park ist großflächig beschmiert.

Bemühungen, dagegen etwas zu unternehmen, hatten bisher keine Früchte getragen. In der Vergangenheit wurde sogar mal ein Sprayer auf frischer Tat ertappt, doch konnte letztlich nicht dafür belangt werden. In diesem Sommer könnte sich nun aber doch etwas zum Positiven wenden.

Anwohner wollen während der Schulferien einen Sprayer-Workshop für Kinder und Jugendliche anbieten. Dabei soll eine der Außenwände der Kegelanlage mit künstlerischen Motiven aufgewertet werden. Bei der jüngsten Sitzung der Gemeinwesenarbeitsgruppe wurde das Projekt vorgestellt.

Zur Unterstützung wurden rund 467 Euro aus dem GWA-Initiativfonds bewilligt. Bürger haben die Hoffnung, dass die aufgewertete Wand künftig nicht mehr mit Schmierereien verschandelt wird. Es gibt eine Art Ehrenkodex unter Sprühern, wonach solche Werke nicht übermalt werden dürfen.

Die GWA hat überdies zwei weitere Veranstaltungen mit Mitteln aus dem Initiativfonds bedacht. Jeweils 900 Euro gehen an das Sommerfest der GWA am 22. Juni in der Kegelanlage sowie das Winterliche Markttreiben im November. Weitere 60 Euro werden für Sachkosten der GWA zur Verfügung gestellt.