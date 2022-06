Neues Wohnquartier mit Hochhaus am Neustädter See in Magdeburg geplant

Im Magdeburger Stadtteil Neustädter See soll ein neues Wohnquartier entstehen. Stadthäuser und ein weiteres Hochhaus am Seeufer könnten dabei in den kommenden Jahren gebaut werden.

Ein erster Gestaltungsentwurf zeigt das geplante Wohnquartier am Neustädter See in Magdeburg.

Magdeburg - Den „großen Wurf“ planen die kommunale Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) und MWG-Genossenschaft nach eigenem Bekunden am Neustädter See in Magdeburg. Die teilweise seit Jahren ungenutzten Flächen im Brunnenhof und am Schrotebogen sollen zu einem neuen Quartier entwickelt werden.