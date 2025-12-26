Nach der sofortigen Sperrung der Magdeburger Elbeschwimmhalle stellen sich viele Besucher die Frage: In welchem Zustand ist Magdeburgs wichtigstes Freizeit- und Trainingsbad?

Die Elbeschwimmhalle in Magdeburg bietet nicht nur der Öffentlichkeit die Möglichkeit zum Baden und Schwimmen, sondern dient auch als Leistungszentrum des Schwimmsports. Aktuell ist das große Becken jedoch gesperrt.

Magdeburg. - Die Elbeschwimmhalle ist Magdeburgs größte, wichtigste und traditionsreichste Schwimmhalle. Aber sie hat auch schon einige Jahre auf dem Buckel. Aus Anlass einer Hauptprüfung im Juli 2025 hatte die Stadtverwaltung auf Nachfrage der Volksstimme einen Überblick zum Zustand der Elbeschwimmhalle gegeben. Auch Röntgenstrahlen spielen eine Rolle.