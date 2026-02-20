Ilse Fristatzki hat politische Umbrüche, technische Revolutionen und persönliche Wendepunkte erlebt. Zu ihrem 100. Geburtstag feiert die Gardelegenerin mit Familie und Freunden – und erzählt, was sie jung gehalten hat.

Wahnsinn: Wie lebt es sich mit 100 Jahren?

Gardelegen. - Auf Ilse Fristatzkis Tisch stapeln sich Geburtstagsgrüße. Eine schier unendliche Zahl an Karten hat sich dort angesammelt. Nun könnte man sagen: Nichts Besonderes, jeder hat einmal Geburtstag. Doch Ilse Fristatzkis Geburtstag ist besonders.