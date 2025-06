Der Lauf am Neustädter See wird zum 15. Mal durchgeführt. Die schnellste Zeit steht bei der ehrenamtlich organisierten Veranstaltung in Magdeburg aber nicht im Vordergrund.

Neustädter See in Magdeburg wird Treffpunkt für Lauffreunde

Magdeburg. - Der Lauf am Neustädter See in Magdeburg feiert 2025 ein kleines Jubiläum. Zum 15. Mal wird die Veranstaltung am 13. Juni 2025 rein ehrenamtlich organisiert und durchgeführt.