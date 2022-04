Nicht allein Arbeitslose haben in Magdeburg nicht genügend Arbeit

Noch vor Jahren war in Deutschland der Vorwurf aufgekommen, dass die Arbeitslosenzahlen nicht die wahre Lage am Arbeitsmarkt abbilden. Neben diesen werden daher längst auch die Zahlen der Unterbeschäftigung veröffentlicht.

In Magdeburg ist die Zahl der Menschen, die als Unterbeschäftigte registriert sind, im August im Vergleich zum Vormonat gesunken.

Magdeburg - Die Zahlen der Arbeitslosen sind nicht alles: Auch in Arbeitsbeschaffungs- und in Qualifizierungsmaßnahmen sind Menschen zu finden, die auf der Suche nach einer Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt sind. Der Blick auf die sogenannte Unterbeschäftigung zeichnet daher ein sehr viel umfassenderes Bild von der Verfassung des Arbeitsmarktes. Denn hier werden neben Arbeitslosen auch Teilnehmer in Maßnahmen, Weiterbildungen, Vorruhestandsregelungen und arbeitsunfähig Erkrankte erfasst.