In der Nicolaikirche im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt wird die Orgel neu eingeweiht. Sie wurde unter Verwendung von alten Pfeifen komplett erneuert.

Magdeburg. - Zehn Jahre Planung. 1.420 Pfeifen in 26 Registern. Die größte 4,90 Meter lang, die kleinste gerade einmal 8 Millimeter. Das sind die Eckdaten der Orgel in der Magdeburger Nicolaikirche, die am 15. Juni 2025 neu geweiht werden wird.