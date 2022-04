Noch mehr Praxen für früheres Altstadt-Krankenhaus Magdeburg

Links im Bild sind die Fassaden der bereits für die Medizin genutzten Bereiche des Altstadt-Quartiers in Magdeburg zu sehen. Auf der rechten Seite ist das Haus zu sehen, das zu einer Pflegeeinrichtung umgebaut wird. In der Lücke dazwischen entsteht ein Neubau für Arztpraxen.

Magdeburg - Gefeiert wurde am 22. September 2021 auf dem Dach des Parkhauses im Hof des Altstadt-Quartiers, das sich auf dem Gelände des Altstädtischen Krankenhauses befindet: Die Bereiche, in denen unter anderem das medizinische Versorgungszentrum und die Praxen niedergelassener Ärzte sowie eine Apotheke Platz gefunden haben, sind in Betrieb. Und auch die Wohnungen und das Ibis-Styles-Hotel empfängt schon längst Gäste. Insgesamt wurden bislang rund 60 Millionen Euro von Familie Gerhold investiert.