OB-Wahl in Magdeburg: Simone Borris dominiert alle Stadtteile

Die Wahlergebnisse zur OB-Stichwahl in Magdeburg am 8. Mai 2022 nach Stadtteilen - überall liegt Simone Borris (parteilos) vor Jens Rösler (SPD).

Magdeburg - Die Stichwahl ums höchste Amt der Stadt Magdeburg ist mit dem Abend des 8. Mai 2022 Geschichte und schreibt ebensolche. Mit Simone Borris bekommt Magdeburg seine erste Oberbürgermeisterin – nach einem Durchmarsch in allen Teilen der Stadt. Nur in 7 von 137 Wahlbezirken in Stadtfeld, Altstadt und Buckau schafft SPD-Kontrahent Jens Rösler knappe Siege. Borris reißt in ganzen Stadtteilen reihenweise die 70-Prozent-Marke.