Im öffentlichen Nahverkehr gelten über die Feiertage besondere Pläne. Wir zeigen, auf was sich Fahrgäste der MVB in Magdeburg dann einstellen müssen.

Magdeburg (vs) - Der öffentliche Nahverkehr ruht in Magdeburg auch über die Feiertage nicht. Dies teilt das Unternehmen mit.

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) fahren demnach trotz Schulferien bis Heiligabend im Normalfahrplan. Danach gilt der Ferienfahrplan. An Heiligabend und Silvester soll aber nach Sonderfahrplan gefahren werden, heißt es. Außerdem sind für die Silvesternacht zusätzliche Fahrten geplant.

Diese Fahrpläne sollen über die Feiertage gelten:

Bis 23. Dezember: Standardfahrplan

Bis einschließlich Freitag, 23. Dezember, sollen Straßenbahnen und Busse im dichten Takt fahren. Damit soll dem höheren Reiseaufkommen zum Weihnachtsmarkt und zum Weihnachtsshopping entsprochen werden.

Heiligabend, 24. Dezember: Sonderfahrplan

Die Straßenbahnen sollen bis 8 Uhr im 30-Minuten-Takt und von 8 Uhr bis 23 Uhr im durchgehenden 20-Minuten-Takt fahren. Die Buslinien fahren dann auf die Straßenbahn abgestimmt. Die genauen Fahrpläne gibt es in der elektronischen Fahrplanauskunft.

1. und 2. Weihnachtsfeiertag: 25. und 26. Dezember

Es gilt der normale Sonntagsfahrplan.

27. Dezember bis 5. Januar: Ferienfahrplan

Ab dem 27. Dezember gilt bis einschließlich 5. Januar 2023 der Ferienfahrplan. Die Straßenbahnen fahren dann alle 15 Minuten, die Busse darauf abgestimmt.



Silvester, 31. Dezember

An Silvester soll tagsüber der gleiche Sonderfahrplan wie an Heiligabend gelten.

Änderungen gibt es außerdem im Nachtverkehr: Die zentralen Anschlüsse am Alten Markt und die Fahrten dorthin um 23.45 Uhr und 00.15 Uhr sollen entfallen. Zusätzliche Fahrten werden dafür von 00.45 Uhr bis 3.15 Uhr angeboten, denn dann fahren die Nachtlinien alle 30 Minuten. Generell fahren in dieser Nacht die Linien N5 (Diesdorf – Alter Markt) und N8 (Alter Markt – Barleber See) als Straßenbahn, die übrigen Nachtlinien als Bus.

Der Hasselbachplatz soll bis 3.00 Uhr wegen der Silvesterfeierlichkeiten nicht angefahren werden. Die N5 soll in dieser Nacht daher ab Westring weiter über Damaschkeplatz und Hauptbahnhof Ost zum Alten Markt fahren. Die Haltestellen zwischen Westring, Südring und Hasselbachplatz werden damit offenbar nicht bedient.

Die Nachtlinien N2, N3 und N4 fahren ab Domplatz über die Hegelstraße. In der Hegelstraße werden in Höhe Einsteinstraße und Höhe Planckstraße Ersatzhaltestellen für den Hasselbachplatz eingerichtet.

Neujahr, 1. Januar

An Neujahr gilt der normale Sonntagsfahrplan.

Fahrkartenautomaten werden gesichert

Zur Vermeidung von Beschädigungen durch Feuerwerkskörper werden Fahrkartenautomaten ab dem 28. Dezember an den entsprechenden Haltestellen außer Betrieb genommen und gesichert. Die Fahrkartenautomaten in den Fahrzeugen sind von dieser Maßnahme nicht betroffen.

Öffnungszeiten der MVB-Häuschen

An Heiligabend und an Silvester hat das MVB-Häuschen am Alten Markt/Ernst-Reuter-Allee von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Die anderen Häuschen im Stadtgebiet sind an diesen beiden Tagen geschlossen.