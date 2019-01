120 Tage muss ein Mann in der JVA Burg verbüßen. Archivfoto: Anja Guse

Mit einem offenen Haftbefehl und ohne Ticket Zug fahren, ist keine gute Idee. Der Mann wurde auf seiner Fahrt nach Magdeburg erwischt.

Magdeburg l Hätte er doch nur einen Fahrschein gekauft ...

Ein Mann muss 120 Tage im Knast in Burg bei Magdeburg verbüßen. Grund: Er konnte eine Geldstrafe von 6000 Euro nicht begleichen, wurde deshalb schon per Haftbefehl gesucht und prompt als "Schwarzfahrer" in einem Zug nach Magdeburg erwischt. Aber von vorn.

Am Sonntag war der 24-Jährige in einem Zug von Dessau nach Magdeburg unterwegs. Bei der Fahrschein-Kontrolle konnte er kein gültiges Ticket vorzeigen. Seine Personalien wurden deshalb überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Leipzig vorlag.

Der Mann wurde im Mai 2018 wegen Straßenverkehrsgefährdung zu einer Geldstrafe von 6000 Euro oder 120 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Da er weder das Geld zahlte noch die Haft antrat, erging im Januar der Haftbefehl.

Auch am Sonntag konnte er die Summe nicht begleichen. Bundespolizisten brachten den Mann deshalb in die Justizvollzugsanstalt Burg. Zudem erwartet den Mann eine erneute Strafanzeige wegen der "Schwarzfahrt". Mit einem Fahrschein wäre ihm das nicht passiert.