Offener Treff in Magdeburg-Nordwest: Das sind die Pläne für das neue Jahr

Nach dem Weihnachtsschlemmer-Wochenende ist Bewegung wohl das beste Mittel, um den Körper wieder auf Touren zu bringen. Bewegung sei wichtig, sagen zwei Übungsleiter des VSB 1980 Magdeburg. Und im Offenen Treff in Nordwest gibt es im neuen Jahr wieder viele Angebote dazu.

Magdeburg - Die Feiertage sind vorbei und es wurde wieder ordentlich gefuttert? Die hauptamtlichen Übungsleiter des VSB 1980 Magdeburg Frank Wollbrügge und Alexander Thiebe erklären, wie man sich über den Jahreswechsel fit halten kann. Das Wichtigste: Maß halten. Wie Frank Wollbrügge erklärt, sind das Schwierige an den Feiertagen nicht die Hauptmahlzeiten, sondern all das, was dazwischen passiert. Eine Tüte gebrannte Mandeln beispielsweise habe 613 Kalorien. Wichtig ist natürlich auch Bewegung – und sei es nur der Spaziergang nach dem Essen. Gehen beansprucht alle Körperregionen und weitet den Oberkörper. Ständiges Sitzen dagegen behindert die Verdauung. Gehen sei die natürlichste Fortbewegungsart des Menschen, ergänzt Alexander Thiebe.