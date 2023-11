Magdeburg - Die Kosmos-Promenade ist das Zentrum von Neu-Reform. Im Umfeld finden sich verschiedene Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleister. Auch werden hier regelmäßig Märkte und Stadtteilfeste wie etwa der Adventsmarkt veranstaltet. Doch in puncto Aufenthaltsqualität gibt es Nachholbedarf.

Anwohner wünschen sich eine Aufwertung. Im Fokus steht der Bereich rund um den Brunnen „Mutter mit Kind“. Die örtlichen Spielgeräte benötigten eine Frischekur, außerdem fehlt es an einer öffentlichen Toilette. Für letztes Problem könnte sich eine Lösung anbahnen. So liegt ein aktueller Antrag im Stadtrat vor.

Die Linke fordert, dass das transportable Toilettenhäuschen am Albinmüller-Turm im Stadtpark Rotehorn an die Kosmos-Promenade verlegt und dort an die vorhandenen Anschlüsse montiert wird. Hintergrund ist der Neubau eines Basisbaus für das Wahrzeichen am Heinrich-Heine-Platz. Darin wird ein WC integriert, das Toilettenhaus muss zum Beginn der Bauarbeiten – voraussichtlich Mitte 2024 – ohnehin abgebaut werden.

Deutlich günstiger als Neuanschaffung

Die Stadtverwaltung hat zu der möglichen Toilettenverlegung an die Kosmos-Promenade bereits Stellung genommen. Dies wäre grundsätzlich möglich, allerdings mit Kosten verbunden, hieß es. Schätzungsweise circa 34.500 Euro würden für Ab- und Aufbau, Transport, Reparatur und Reinigung anfallen.

Im Vergleich zu einer Neuanschaffung wäre dies aber deutlich günstiger: Ein neues Toilettenhaus wie etwa am Alten Markt würde ohne Anschlüsse circa 150.000 Euro kosten. Bei der Sitzung des Stadtrats am Donnerstag, 16. November, soll über den Antrag zur Toilettenverlegung nach Reform entschieden werden.