Weihnachten und Silvester in Magdeburg: Der aktuelle MVB-Feiertagsfahrplan

Bis Heiligabend fahren die Busse und Bahnen der MVB noch den regulären Fahrplan. An Silvester wird das Angebot der öffentlichen Verkehrsmittel in Magdeburg verstärkt.

Magdeburg/vs - Über die Feiertage werden die Busse und Bahnen der Magdeburger Verkehrsbetriebe weiter durchgängig fahren. So können alle Magdeburger und Besucher der Stadt weiter entspannt die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen.

In der Silvesternacht wird das Nachtangebot der MVB verstärkt, damit alle Partygänger bequem und sicher nach Hause kommen.

Fahrpläne für Magdeburg bis zum 3. Januar 2024

Bis zum 22. Dezember gilt der Standardfahrplan

In diesem Jahr verlängert die MVB ihren Standardfahrplan: Bis einschließlich Freitag, dem 22. Dezember fahren Straßenbahnen und Busse, trotz Schulferien, im dichten Takt. Damit soll dem höheren Reiseaufkommen zum Weihnachtsmarkt und zum Weihnachtsshopping entsprochen werden.

Fahrplan- und Linienwechsel ab dem 23. Dezember

Ab 23. Dezember ändert sich mit der Eröffnung des neuen Strombrückenzugs und der Freigabe der Hallischen Straße die Linienführung der Linien 3, 4, 5, 6, 9, 10 und N1.

Heiligabend, 24. Dezember sowie 1. und 2. Weihnachtsfeiertag: Sonntagsfahrplan

An allen drei Feiertagen gilt in Magdeburg der Sonntagsfahrplan der MVB.

Vom 27. Dezember bis 3. Januar gilt der Ferienfahrplan

Ab dem 27. Dezember gilt bis einschließlich 3. Januar 2024 der Ferienfahrplan. Die Straßenbahnen fahren dann alle 15 Minuten, die Busse darauf abgestimmt.

Sonderfahrten für Silvester und Sonntagsfahrplan an Neujahr

An Silvester gilt tagsüber der Sonntagsfahrplan. In der Silvesternacht wird der Nachtverkehr mit den Linien N1 bis N8 verstärkt: Die zentralen Anschlüsse am Alten Markt und die Fahrten dorthin um 23.45 Uhr und 00.15 Uhr entfallen. Zusätzliche Fahrten werden dafür von 00.45 Uhr bis 3.15 Uhr angeboten. Dann fahren die Nachtlinien alle 30 Minuten.

Generell fahren in dieser Nacht die Linien N1 (Cracau - Herrenkrug – Alter Markt) und N8 (Alter Markt – Barleber See) als Straßenbahn, die übrigen Nachtlinien als Bus.

Der Hasselbachplatz wird bis 3 Uhr wegen der Silvesterfeierlichkeiten nicht angefahren. Die Nachtlinien N2, N3, N4 und N5 fahren ab Domplatz über die Hegelstraße. In der Hegelstraße werden in Höhe Einsteinstraße und Höhe Planckstraße Ersatzhaltestellen für den Hasselbachplatz eingerichtet.

An Neujahr, dem 1. Januar 2024, gilt der normale Sonntagsfahrplan.

Fahrkartenautomaten werden gesichert

Zur Vermeidung von Beschädigungen an den Fahrkartenautomaten der MVB durch Feuerwerkskörper werden diese ab dem 27. Dezember an den entsprechenden Haltestellen außer Betrieb genommen und gesichert. Die Automaten in den Fahrzeugen sind weiterhin normal nutzbar. Alle Fahrgäste können diesen Verkaufsservice weiterhin zu jeder Zeit nutzen.