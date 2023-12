Umbenennung von Haltestellen und wichtige Streckenfreigaben: So fahren die MVB ab 23.12. in Magdeburg

Magdeburg. - Die Magdeburger Verkehrsbetriebe knüpfen ihr Liniennetz zum 23. Dezember. Da die Sperrungen an zwei Großbaustellen aufgehoben werden, kehrt vorerst ein Stück Normalität ein. Denn sowohl in der Hallischen Straße als auch auf dem Strombrückenzug sollen an dem Tag vor Heiligabend die Straßenbahnen wieder fahren können. Und das bedeutet, dass Umwege über mehrere Kilometer eingespart werden.