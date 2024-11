Der Verein „Ärzte der Welt“ eröffnet in Magdeburg eine medizinische Anlaufstelle für Menschen ohne Krankenversicherung. Patienten haben hier nicht nur Zugang zu anonymer und komplett kostenloser medizinischer Akutversorgung.

Ohne Krankenversicherung: Hier gibt es in Magdeburg Hilfe

In Deutschland gibt es trotz Krankenversicherungspflicht viele Menschen, die keinen Versicherungsschutz haben. Für die Betroffenen ist es oftmals schwierig, sich medizinisch behandeln zu lassen.

Magdeburg. - Der Verein „Ärzte der Welt“ eröffnet in der kommenden Woche in Magdeburg eine medizinische Anlaufstelle für Menschen ohne Krankenversicherung. Einziges Manko: Bislang fehlt es noch an ehrenamtlichen Ärzten.