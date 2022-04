Bildung Online-Schnupperstudium an der Hochschule Magdeburg-Stendal

Auf der Suche nach dem richtigen Studiengang bietet die Hochschule Magdeburg-Stendal Probevorlesungen an. Aufgrund der Coronapandemie findet die Veranstaltungsreihe nicht auf dem Campus in Herrenkrug sondern in digitaler Form statt.