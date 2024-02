Fahrplan eingeschränkt ÖPNV-Warnstreik gegen MVB: Welche Busse und Bahnen am Freitag in Magdeburg fahren

In Magdeburg fahren am 2.2.2024 keine Straßenbahnen und innerstädtischen Busse. An einigen Stationen des ÖPNV gibt es dennoch Angebote. Die Volksstimme hat eine Liste zusammengestellt.