Oskar-Linke-Gemeinschaftsschule in Magdeburg bekommt neuen Schulleiter

Nach 32 Jahren Schulleiter-Karriere geht Ronald Konrad in den Ruhestand. Fast sieben Jahre lang war er an der Oskar-Linke-Gemeinschaftsschule tätig. Mathes Meseberg hat als sein Nachfolger schon erste Pläne.

Mathes Meseberg löst am 1. August 2022 Ronald Konrad als Schulleiter der Oskar-Linke-Gemeinschaftsschule in Magdeburg ab.

Magdeburg - „Ohne Schüler sind wir nichts. Mein größtes Dankeschön geht an sie.“ Mit diesen Worten verabschiedete sich der Schulleiter der Oskar-Linke-Gemeinschaftsschule Ronald Konrad am 28. Juni 2022 in den Ruhestand. Seit 2016 trug er die Verantwortung für die Gemeinschaftsschule in Magdeburg. Nun ist es für den Mathe- und Physiklehrer an der Zeit, sein Zepter weiter zu reichen.