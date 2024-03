In Magdeburg lodern auch 2024 wieder Osterfeuer. Ob Mückenwirt, Festung Mark oder Wissenschaftshafen - ein Besuch lohnt sich.

Osterfeuer in Magdeburg - Tipps und Termine

Wo gibt es Osterfeuer in Magdeburgt? Die Volksstimme hat einige aufgelistet.

Magdeburg - Stadtweit lodern am Osterwochenende 2024 zahlreiche Osterfeuer in Magdeburg. Viele Veranstalter verbinden das Abbrennen von Holz mit einem Programm für die ganze Familie. Die Feuer mit dem größten Zuspruch dürften traditionell beim Mückenwirt und in der Festung Mark brennen. Die Volksstimme hat einige Osterfeuer aufgelistet:

Sonnabend, 30. März

19 Uhr, Evangelische Kirchspiel Stadtfeld-Diesdorf, Zillestraße;

18 Uhr, Ahornweg;

16-22 Uhr, Juri-Gagarin-Straße;

ab 16 Uhr, Mückenwirt, 16 Uhr für Kinder, ca. 19 Uhr großes Feuer;

16-22 Uhr, Festung Mark, 16 Uhr Programm, Osterfeuer für Kinder ab 18 Uhr, großes Feuer 21 Uhr, Livemusik, Eintritt Abendkasse inkl. Salsa-Nacht 10 Euro, Vorverkauf 7 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei;

18-22 Uhr, Beyendorf-Sohlen, Unter der Wiesche;

17-24 Uhr, Randau, Am Sportplatz/Müllerbreite;

18.30 Uhr, Gübser Weg, Sportplatz; Abseitsfalle;

19 Uhr, Umflutkanal Pechau;

17 Uhr, Calbische Straße;

17 Uhr, Schöppensteg;

17 Uhr, Windmühlenstraße 29;

19.30 Uhr, Krähenstieg;

16 -22 Uhr, Ballenstedter Straße;

17-23 Uhr, Weizengrund 48,

17-24 Uhr Sportplatz Armina, Erich-Weinert-Straße 25;

ab 15 Uhr, Café Treibgut, Wissenschaftshafen;

Sonntag, 31. März

19-24 Uhr, Gasthaus Lindenweiler, Vogelbreite 27.