Ostfriedhof in Magdeburg: So soll das Rehwild-Problem gelöst werden

Zwei Rehböcke fressen sich am Grabschmuck auf dem Ostfriedhof in Magdeburg satt. Dabei sind gerade wieder zahlreiche neue Blumen gesetzt worden.

Seit 2003 ist Martin Cziborra mit seiner Friedhofsgärtnerei Boese auf dem Ostfriedhof aktiv. Die Wildschäden am Grabschmuck seien zuletzt schlimmer geworden, berichtet er.

Magdeburg - Etwa 8000 Stiefmütterchen setzen Friedhofsgärtnermeister Martin Cziborra und seine Mitarbeiter von der Friedhofsgärtnerei Boese auf dem Ostfriedhof in Magdeburg in den Boden. Ungefähr 400 Pflegegräber bepflanzen sie an zwei Tagen mit dem farbenfrohen Frühlingsschmuck.