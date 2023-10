Magdeburg - Sie haben sich das Ziel gesetzt, für jeden Magdeburger mindestens einen Baum zu pflanzen. Das wären 242.000 und mehr.

Bisher haben die Mitstreiter der gemeinnützigen Initiative „Otto pflanzt!“ gut 15.500 Bäume und Sträucher in den Boden gebracht. Es bleibt also noch einiges zu tun. Anfang November startet die nächste Baumpflanzsaison.

Bis zum Jahresende sollen bei sechs Terminen rund 11.700 weitere Bäume und Sträucher in den Boden gesetzt werden. Um dies zu schaffen, benötigt die Initiative freiwillige Helfer, die bei den Aktionen mitmachen.

Größte Pflanzaktion findet im Umland statt

Wie schon in der Vorsaison ist „Otto pflanzt!“ nicht mehr nur im Stadtgebiet von Magdeburg aktiv, sondern ebenso in den umliegenden Gemeinden. Ein Grund dafür ist, dass sich nicht ausreichend geeignete Pflanzflächen – inklusive der notwendigen Nachpflege durch die Eigentümer – finden lassen.

Auf einem Brachfläche bei FAM waren im Frühjahr rund 80 Hefler aktiv. Foto: openeyesmedia

Der Auftakt in die neue Winter-Pflanzsaison soll am 4. November – ein Sonnabend – im Kleingartenverein „An der Windmühle“ in Ebendorf erfolgen. Auch die bisher größte Einzelfpflanzung soll im Umland stattfinden.

Am 2. Dezember ab 9 Uhr will „Otto pflanzt!“ rundum 9650 Bäume und Sträucher in Sülldorf (Gemeinde Sülzetal) in den Boden bringen. Zudem soll dort ein Wildschutzzaun errichtet werden. Um dieses Pensum zu schaffen, hofft die Initiative auf etwa 80 Helferinnen und Helfer. Diese werden – wie bei allen Pflanzungen – mit Getränken und einem Imbiss versorgt. Das nötige Werkzeug wird bereitgestellt.

Umfrage zu den Terminen im Internet

In Magdeburg soll bei der Trilingualen Kita (11. November), bei der evangelischen Sekundarschule (25. November) sowie bei der Freien Waldorfschule Magdeburg (9. Dezember) gepflanzt werden. Eine Neuerung: Bei den Terminen sollen hochstämmige Obstbäume gesetzt werden.

Felix Bosdorf ist Mitgründer der Initiative "Otto pflanzt!". Archivfoto: Konstantin Kraft

Damit soll auch ein pädagogischer Effekt erzielt werden, so Felix Bosdorf von „Otto pflanzt!“. Den Kindern und Jugendlichen soll vermittelt werden, dass das Pflanzen von Bäumen etwas Sinnstiftendes ist und einen Mehrwert bringt – hier ganz konkret Früchte, die in den Folgejahren geerntet werden können und als Nahrungsmittel dienen.

Um auch im Frühjahr 2024 weiterpflanzen zu können, werden jetzt noch Flächen gesucht. Wer ein Angebot hat, kann dieses unter ottopflanzt.de/kontakt/ angeben.

Unter dem Link ottopflanzt.de/2023/09/29/starte-mit-uns-in-die-winter-pflanzsaison-2023/ im Internet können die Pflanztermine ab November eingesehen werden. Zu jedem Termin gibt es eine Umfrage. Interessierte, die mithelfen möchten, werden gebeten, sich dort einzutragen.