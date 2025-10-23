Otto macht dies, Otto kann das: Überall in Magdeburg begegnet man dem Namen Otto. Die Stadt wirbt damit. 2025 standen zwei Leuchttürme im Fokus, auf die auch 2026 gesetzt werden soll.

Magdeburg als Ottostadt: Wie es 2025 lief und was sich 2026 ändern kann

Das Kaiser-Otto-Fest in Magdeburg rund um den Magdeburger Dom und das Kloster ist alle Jahre wieder Anziehungspunkt für Tausende Besucher. Und Teil der Dachmarke „Ottostadt“.

Magdeburg. - Magdeburg und Otto sind untrennbar miteinander verbunden. Die Landeshauptstadt ist „Ottostadt“. Unter dieser Dachmarke hat sie auch in diesem Jahr überregional auf sich aufmerksam gemacht. Mit zwei großen Säulen, aber auch mehreren kleineren Projekten.