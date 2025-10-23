Anpflanzen für Anfänger Neue Hochbeete sollen Senioren und Grundschüler in Magdeburg vereinen
Im Offenen Treff in Magdeburg-Nordwest startet ein neues Projekt, das Generationen im Stadtteil zusammenbringen soll. Es werden noch Senioren gesucht, die mit Schülern zusammen Hochbeete bauen und betreuen.
23.10.2025, 18:30
Magdeburg. - Generationsübergreifende Angebote sollen im Stadtteil Magdeburg-Nordwest noch mehr stattfinden. Das wünscht sich Wolfgang Söder vom Verein Blickwechsel. Seit diesem Jahr sind sie auch Träger des Offenen Treffs in Nordwest. Hochbeete sollen jetzt die Gemeinschaft von Kindern und Rentnern im Stadtteil stärken.