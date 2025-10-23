Im Offenen Treff in Magdeburg-Nordwest startet ein neues Projekt, das Generationen im Stadtteil zusammenbringen soll. Es werden noch Senioren gesucht, die mit Schülern zusammen Hochbeete bauen und betreuen.

Neue Hochbeete sollen Senioren und Grundschüler in Magdeburg vereinen

An einem Nachmittag wurde der Anfang des neuen Projekts gemacht. Auf dem Gelände des Offenen Treffs Nordwest in Magdeburg stehen nun neue Hochbeete.

Magdeburg. - Generationsübergreifende Angebote sollen im Stadtteil Magdeburg-Nordwest noch mehr stattfinden. Das wünscht sich Wolfgang Söder vom Verein Blickwechsel. Seit diesem Jahr sind sie auch Träger des Offenen Treffs in Nordwest. Hochbeete sollen jetzt die Gemeinschaft von Kindern und Rentnern im Stadtteil stärken.