Magdeburg, Deutschland
  Stadt wartet aufs Ersatzteil: Panne lässt Badegäste frieren - kalte Duschen in Magdeburger Schwimmhalle

In einer Magdeburger Schwimmhalle bleiben derzeit die Duschen kalt. Die Reparatur ist beauftragt. Allerdings fehlt noch ein wichtiges Ersatzteil.

Von Stefan Harter 30.09.2025, 17:47
In einer Magdeburger Schwimmhalle kann derzeit nur kalt geduscht werden.
In einer Magdeburger Schwimmhalle kann derzeit nur kalt geduscht werden. Foto: Imago/Bihlmayerfotografie

Magdeburg. - Die Schwimmhalle an der Großen Diesdorfer Straße in Magdeburg hat immer wieder mit kleineren und größeren Pannen zu kämpfen. Aktuell gibt es erneut Einschränkungen für Badegäste - zumindest für jene, die nicht sowieso gern kalt duschen.