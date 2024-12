In der altmärkischen Hansestadt werden in der Adventzeit keine Knöllchen verteilt, wenn die Parkzeit leicht überschritten wurde. Wie hält es die Landeshauptstadt Magdeburg damit?

Parken in Magdeburg: Keine Knöllchen in der Adventszeit?

Diese "Knöllchen" werden in Gardelegen in der Adventzeit an Parksünder verteilt.

Magdeburg - Die Altmarkstadt Gardelegen ist vor Weihnachten kulant, was Parksünder angeht. Und Magdeburg?

Im vorweihnachtlichen Stress beim Geschenkekauf die Parkzeit leicht überschritten? Das kann schnell ein Knöllchen bringen. Nicht so in der Adventszeit in der altmärkischen Stadt Gardelegen. Hier ist dann hinter dem Scheibenwischer ein grünes Erinnerungszettelchen zu finden, mit den Worten: „Ho, Ho, Ho … das war knapp! Auch zur Weihnachtszeit gilt die Straßenverkehrsordnung. Wir bitten Sie, die Einhaltung der Parkzeit bei Ihrem nächsten Besuch zu beachten.“ Dazu wünscht die Hansestadt Gardelegen eine besinnliche Adventszeit.

„Wir wünschen uns, dass die Bürger in unserer Innenstadt einkaufen gehen, besonders jetzt zur Weihnachtszeit – und darum drücken wir ein Auge zu. Wir werden in dieser Zeit großzügiger sein, sofern keine Ausfahrt versperrt oder die Straßenreinigung behindert wird“, heißt es vom Gardeleger Ordnungsamtsleiter.

Das Adventsknöllchen wird von den Außendienstmitarbeitern bei Überschreitungen der Parkzeit von maximal 30 Minuten verteilt. Nach Ablauf dieser Zeit werden die Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Sofern keine Parkscheibe ins Fahrzeug gelegt wurde, ist grundsätzlich ein Verwarngeld fällig.

Wie wird das in der Landeshauptstadt gehandhabt? Ist auch hier so eine „Adventsgnade“ denkbar? Die Antwort aus dem Rathaus auf diese Frage fällt kurz und knapp aus: „Nein, unsere Verkehrsüberwachung wird keine Pause einlegen und im Rahmen der personellen Möglichkeiten auch in der Adventszeit Verkehrsverstöße erfassen“, erläutert Stadtsprecher Michael Reif. Allerdings: „Ab dem 18. Dezember bis zum Jahresende werden von unserem Ordnungsamt keine Bußgeldbescheide verschickt, sofern nicht eventuelle Verjährungsfristen dagegensprechen.“