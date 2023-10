Die ehemalige SED-Parteischule an der Klosterwuhne in Magdeburg soll zum Wohnquartier werden. Dafür werden denkmalgeschützte Gebäude saniert (rechts im Bild), aber auch ein Neubau sowie Grünflächen und ein Parkhaus sollen entstehen.

Magdeburg - Der Raum füllt sich schon vor Beginn der Bürgerversammlung sehr schnell. Sie alle wollen wissen: Was genau entsteht dort, wo gerade Teile der ehemaligen Parteischule abgerissen werden? Was erwartet sie als Nachbarn oder gar zukünftige Bewohner des „Zoo-Quartiers“? So wird das neue Wohnviertel bezeichnet, das entstehen soll. Bei der Bürgerversammlung werden sowohl der Bebauungsplan erklärt, als auch das Projekt vorgestellt und Visualisierungen gezeigt.