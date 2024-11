In einer Straße in Magdeburg wurde an einigen Tagen ein Parkverbot verhängt - zum Ärger der Anwohner. Der Grund ist einfach: Die Müllabfuhr kommt sonst nicht durch.

Magdeburg - Auf einer Seite der Johannes-Kirsch-Straße in Magdeburg stehen schon seit einiger Zeit Parkverbotsschilder. An drei Tagen in der Woche ist dort nun das Parken am Vormittag für mehrere Stunden untersagt. Das sorgt für Unmut bei den Anwohnern, wie es in einer Anfrage der CDU/FDP-Fraktion heißt.