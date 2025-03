Drohende Insolvenz Pfeiffersche Stiftungen in Magdeburg suchen nach passendem Kooperationspartner

Die Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg sind in eine wirtschaftliche Schieflage geraten. Um eine Insolvenz abzuwenden, wurde ein Schutzschirmverfahren gestartet. So steht es um die Sanierung.