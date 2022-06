Pfingsten: 18 Veranstaltungstipps für das verlängerte Wochenende in Magdeburg

In Magdeburg wird am Pfingstwochenende ein umfangreiches Programm geboten. Wir haben für Euch 18 schöne Ausflugs- und Freizeittipps zusammengestellt.

Magdeburg - In Magdeburg gibt es viel zu erleben. Das zeigt auch ein Blick in den Veranstaltungskalender fürs Pfingstwochenende 2022. Hier ein Auszug, was sich neben den Museen, den Gewächshäusern, dem Zoo, dem Sporttreiben, dem Kino, den Frei- und Strandbädern, dem Elbauenpark, der Fahrt mit der Weißen Flotte, dem Besuch im Biergarten oder dem Ausflug zu Fuß oder mit dem Fahrrad an Unternehmungen anbietet.