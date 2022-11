Pflegende Angehörige in Magdeburg geben einander Mut und Hilfe

Die Mehrheit der Pflegebedürftigen wird zu Hause betreut. Für die Angehörigen bedeutet dies zumeist große Herausforderungen. In einer Selbsthilfegruppe in Magdeburg-Sudenburg schenken sich Betroffene Unterstützung und geben praktische Tipps. Sie verstehen sich überdies als Interessenvertretung.

In gemütlicher Runde – bei Kaffee und Kuchen – trifft sich die Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige einmal im Monat in Magdeburg-Sudenburg.

Magdeburg - Mit Sorge schauen pflegende Angehörige auf den Neubau großer Pflegeheime in Magdeburg. Diese entstehen gerade unter anderem an der Lübecker Straße in Neue Neustadt mit 59 Zimmern, an der Felgeleber Straße in Fermersleben mit 106 Zimmern oder an der Leipziger Straße mit 125 Zimmern.