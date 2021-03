Im Sommer soll ein automatisierter Elektro-Bus von der Magdeburger Altstadt zur Stadthalle pendeln.

Magdeburg l Noch kam der kleine Elektro-Bus auf dem bislang klassischen Wege in die Landeshauptstadt: aufgeladen auf einem dieselbetriebenen Lkw. Doch schon bald soll der Elektro-Bus ganz ohne Verbrenner-Unterstützung in Magdeburg seine Runden drehen.



Denn der Elektro-Bus gehört zum Projekt „Automatisierte Shuttlebusse – Urbaner ÖPNV“ des Instituts für Logistik und Materialflusstechnik (ILM) an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg. Die Wissenschaftler um Professor Hartmut Zadek erforschen die Möglichkeit, automatisierte Elektro-Busse als Shuttle in der sogenannten „Letzten Meile“ einzusetzen. Gemeint sind mit dieser letzten Meile „weiße Flecken“ im Netz des öffentlichen Personennahverkehrs, der durch Busse oder Straßenbahnen nicht abgedeckt und unrentabel ist. Diese Lücken könnten zukünftig autonom, also fahrerlos, gesteuerte Elektro-Busse schließen, so die Wissenschaftler.



Für die „Feldversuche“ ihres Projektes haben sich die Wissenschaftler die Landeshauptstadt sowie die Harzstadt Stolberg ausgesucht. Während einer der Elektro-Busse in Stolberg vom Stadtrand zum Zentrum pendeln soll, ist in Magdeburg eine Pilotstrecke von der Harnackstraße/Seumestraße über die Sternbrücke bis zur Stadthalle geplant, sagt Prof. Zadek.



Testfahrten starten im Juni

Diese etwas mehr als zwei Kilometer lange Route muss vor dem Einsatz noch entsprechend vorbereitet werden. Das bedeutet, sie wird eingemessen und entlang der Route werden bei Bedarf Reflektionsschilder aufgestellt, an denen sich der Bus orientieren kann, erläutert Prof. Zadek.



Der Bus soll dann die entsprechend vorprogrammierte Strecke abfahren. Zunächst allerdings noch in Begleitung eines Operators, der im Fall der Fälle eingreifen kann. Beispielsweise, wenn der Bus von seiner programmierten Route abweichen muss, um Hindernisse zu umfahren oder Nothalten muss. Später soll es aber möglich sein, dass die Shuttlebusse über eine Leitstelle überwacht und gesteuert werden können.



„Für die Teststrecke in Verbindung mit dem Bus-Shuttle wird nun eine Ausnahmegenehmigung für den Betrieb beantragt“, so Zadek. Geplant ist jedoch, dass die Pilotversuche sowohl in Stolberg als auch in Magdeburg im Juni starten sollen.



Fahrten mit und ohne Passagiere

Eingesetzt werden soll der Shuttlebus für einen Zeitraum von einem halben Jahr und an mehreren Tagen in der Woche auf der Pilotstrecke pendeln – sowohl ohne als auch mit Fahrgästen. Für diese Zeit wird der Shuttlebus an das Fahrgast-Informationssystem INSA angebunden und die Datenübermittlung getestet, so die Wissenschaftler. Außerdem soll in dem Zeitraum die Akzeptanz des Shuttles durch Nutzerbefragungen analysiert werden.



Weiterhin soll mit den Pilotversuchen analysiert werden, wo in Sachsen-Anhalt solche automatisierten Shuttlebusse eingesetzt werden könnten.



Für die Versuche haben sich die Wissenschaftler für ein französisches Bus-Modell entschieden. Dieses ist bereits seit 2015 in verschiedenen Versuchen weltweit erprobt worden und fährt seit 2017 als erste autonome Shuttlebuslinie Deutschlands im bayrischen Bad Birnbach. Das Modell bietet sechs Sitz- und sechs Stehplätze, ist bis zu 25 Stundenkilometer schnell und eignet sich laut Hersteller für kürzere Strecken unter fünf Kilometern. Sechs bis zehn Stunden kann der kleine Shuttlebus ohne Nachladen im Einsatz sein.



Verkehrsbetriebe bilden Operator aus

Die MVB unterstützen das Projekt, sind bereits bei der Vorbereitung des Pilotbetriebes involviert gewesen. Dazu gehörte unter anderem das Einholen der notwendigen Liniengenehmigungen und die notwendige Umlaufplanung des Betriebs.



„Es ist geplant, dass wir den Operator des Shuttles stellen werden. Dazu werden einige unserer Busfahrerinnen und –fahrer eine spezielle Schulung erhalten“, so MVB-Sprecher Tim Stein auf Nachfrage. Außerdem würden die MVB beim Aufbau einer Testleitstelle zum Betrieb und Überwachung des Shuttles helfen. „Hier können wir unsere Erfahrungen einbringen, da wir als klassisches Verkehrsunternehmen über eine Verkehrsleitstelle verfügen“, so der MVB-Sprecher.



Weitere assoziierte Partner des Uni-Projektes sind die Landeshauptstadt Magdeburg, die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH und der Magdeburger Regionalverkehrsverbund (marego). Gefördert wird das Projekt von der EU aus dem europäischen Fonds für regionale Entwicklung.