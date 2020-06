Mitten in der Coronakrise ist das Magdeburger Pilotprojekt der Stadtwache gestartet. Der zuständige Beigeordnete zieht eine erste Bilanz.

Magdeburg l Den Einsatz der Magdeburger Stadtwache in der Coronakrise hat der zuständige Beigeordnete Holger Platz als eine "Feuertaufe" bezeichnet. Ohne die zusätzlich eingestellten Ordnungskräfte sowie die intensivere Zusammenarbeit mit der Polizei habe die Stadt die Einhaltung der Landesverordnungen so nicht kontrollieren können. Die ersten Wochen seit Start des Pilotprojektes seien jedoch ohne Probleme gelaufen, so Platz. Mehr dazu erfahren Sie in unserem E-Paper.