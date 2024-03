Das Symbolbild zeigte eine Person im Rollstuhl. Längst nicht nur Bordsteine gehören zu ihren Problemen, wenn sie sich in der Öffentlichkeit bewegen. Auch auf dem Weg zu Behindertentoiletten gibt es häufig Hindernisse. Türen barrierefreier Toiletten sind oft verschlossen und zum Beispiel nur mit einem speziellen Euro-WC-Schlüssel zu öffnen - auch in Magdeburg.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Das Bedürfnis „zu müssen“ kündigt sich nicht immer mit viel Vorlauf an. Wenn dann die Wege weit sind, wird es eng. Ist man schlecht zu Fuß oder gar auf den Rollstuhl angewiesen – noch schlechter. Eine leicht zugängliche barrierefreie Toilette in der Nähe ist dann die Rettung. In der Theorie hat Magdeburg davon eine ganze Reihe. Nur in der Praxis hapert es doch oft mit der schnellen Zugänglichkeit, das bestätigt Magdeburgs Behindertenbeauftragte Tanja Pasewald. Zudem sind vielerorts Betroffene auf den Euro-WC-Schlüssel angewiesen.