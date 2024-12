Die Ruine am Brunnenstieg in Magdeburg-Olvenstedt wurde erneut zum Thema. Nun gibt es Einblicke in die Zukunft – unter anderem ist von Wohnraum und Gastronomie die Rede.

Die ehemalige Grundschule am Brunnenstieg in Magdeburg-Olvenstedt ist zu einem beliebten Treffpunkt für Jugendliche geworden. Doch es lauern auch Gefahren.

Magdeburg - Die Einsätze der Polizei an der Ruine der ehemaligen Grundschule am Brunnenstieg haben sich in den vergangenen Jahren vermehrt. Sozialarbeiter, Anwohner und Stadtteil-Akteure zeigen sich besorgt. Ihre Kritik: Die Ruine in der oft unbeobachteten Gegend Olvenstedts ist zu verlockend für Jugendliche, um dort Unfug zu treiben und sich dabei potenziell in Gefahr zu bringen. Nun gibt es Einblicke in die Pläne der Eigentümerin.