Unbekannte haben am Wochenende in Magdeburg die Plane eines Transporters aufgeschlitzt und Trennschleifer gestohlen. Symbolfoto: Martin Rieß

Unbekannte haben in Magdeburg Trennschleifer gestohlen. Sie hatten die Plane eines Transporters aufgeschlitzt.

Magdeburg (vs) l In der Nacht zum Sonnabend, 4. April 2020, sind in der Seehäuser Straße in Magdeburg zwei Trennschleifer von der Ladefläche eines abgestellten VW Transporters gestohlen worden. Die Täter schlitzten mit einem bislang unbekannten Gegenstand die Plane der Ladefläche auf und gelangten so an die Trennschleifer. Die Polizei sicherte Spuren, ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.