Ein alkoholisierter Mann hat die Polizei in Magdeburg am Donnerstag gleich zweimal beschäftigt.

Magdeburg (ag) l Gleich zweimal wurde die Polizei in Magdeburg am 28. Februar 2019 wegen eines jungen Mannes zu einem Einsatz gerufen.

Gegen 17 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass ein junger Mann vor einem Spätshop am Hasselbachplatz verhaltensauffällig sei und die Passanten belästigen würde. Der 25-jährige Mann wurde von den Polizeibeamten aufgefordert sich auszuweisen. Er verwehrte sich jedoch, sodass er nach dem Ausweisdokument durchsucht werden musste.

Bei der Durchsuchung wehrte sich der Mann massiv, beleidigte die Beamten und trat nach diesen. Nach mehreren Tritten in Richtung der Beamten wurde der 25-Jährige zu Boden gebracht und weiter durchsucht. Anschließend beleidigte der alkoholisierte Mann die Beamten wiederholt und bespuckte diese. Zur Durchsetzung eines erteilten Platzverweises wurde der junge Mann zu seiner Wohnanschrift verbracht.

Gegen 22.30 Uhr wurde die Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Breiten Weg gerufen, bei der der 25-Jährige erneut, nun als Geschädigter, in Erscheinung trat. Er gab an, dass er von mehreren Personen geschlagen worden sei. Zeugen erklärten, dass mindestens drei Personen auf den 25-jährigen Mann einschlugen und traten und anschließend in die Einsteinstraße und in unbekannte Richtung flüchteten.

Jedoch begann der 25-Jährige nun erneut, Passanten und Beamten zu beleidigen, sodass ihm wiederholt ein Platzverweis ausgesprochen werden musste, welchem er nur sehr widerwillig Folge leistete. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein.