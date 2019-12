In Magdeburg ist das Auto einer Firma aus Bochum in Brand gesetzt worden.

Magdeburg (vs) l Auf einen Firmenwagen ist am Samstagmorgen in Magdeburg ein Brandanschlag verübt worden. Laut Polizeiangaben habe eine 49-jährige Magdeburgerin den Brand an einem Opel Astra in der Hans-Löscher-Straße bemerkt und gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Auto einer Firma aus Bochum bereits komplett in Flammen. Zwei weitere Wagen in direkter Umgebung wurden ebenfalls beschädigt.

Die genaue Schadenshöhe kann die Polizei noch nicht beziffern. Es wird von vorsätzlicher Brandlegung ausgegangen.