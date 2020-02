Die Polizei sucht nach einem Mann, der in Magdeburg in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen ist und einen Zeugen mit einer Waffe bedroht hat. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Die Polizei Magdeburg sucht einen Einbrecher, der einen Zeugen mit einer Waffe bedroht hat.

Magdbeeburg l Ein 46-jähriger Magdeburger hat am Sonnabend, 1. Februar 2020, gegen 8.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus am Schleinufer einen Einbrecher erwischt. Der unbekannte Mann hatte die Haustür aufgebrochen und machte sich gerade an den Briefkästen zu schaffen, als der Zeuge ihn ertappte.

Als der 46-Jährige den Mann ansprach, zog der einen pistolenähnlichen Gegenstand aus der Tasche und forderte den zeuge auf, ihm den Weg freizugeben, teilte ein Polizeisprecher am Wochenende mit. Der Unbekannte flüchtete mit einem silber-blauen Elektrofahrrad. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männliche Person, schwarz bekleidet, sehr dünn, an den Händen tätowiert, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß. Die Polizei konnte vor Ort Spuren sichern und bittet um Zeugenhinweise.