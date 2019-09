Mehrere Tausend Euro haben Unbekannte aus einem Tresor in einem Magdeburger Geschäft gestohlen.

Magdeburg (vs) l Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen habe unbekannte Täter Bargeld aus einem Tresor in einem Magdeburger Geschäft in der Ernst-Reuter-Allee entwendet.

Der Diebstahl wurde am 19. September 2019 gegen 8.30 Uhr festgestellt. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu dem Geschäft und entwendeten einen unteren fünfstelligen Betrag aus dem Tresor.

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.