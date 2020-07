Der Polizei wurden gleich drei Einbrüche aus der Halberstädter Straße gemeldet, die in der Nacht zum 21. Juli 2020 passiert sein müssen.

Magdeburg (vs) l So drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln mittels unbekannten Werkzeugs in die Büroräume des Evangelischen Kirchenspiels in der Halberstädter Straße ein. In den Büroräumen durchsuchten die Täter sämtliche Schränke und Schubladen und hebelten einen an einer Wand montierten Schlüsselkasten gewaltsam aus der Halterung. Der Schlüsselkasten konnte später von der Polizei bei der Tatortuntersuchung gefunden werden. Weiterhin stahlen die Täter eine Spendendose samt Bargeld im zweistelligen Bereich, so die Pressestelle der Magdeburger Polizei.

Laptop und Bargeld

Ein weiterer Einbruch hat sich in der selben Nacht in einem Blumengeschäft in der Straße ereignet. Dort drangen unbekannten Täter gewaltsam durch Aufhebeln eines Toilettenfensters in die Räume des Geschäfts ein. Anschließend durchsuchten die Täter sämtliche Behältnisse und entwendeten dabei einen Laptop, ein Tablet sowie Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe.

Geld aus Kasse weg

Der dritter Einbruch wurde vom Betreiber einer Gaststätte in der Halberstädter Straße gemeldet. Wie genau die Täter über ein Küchenfenster in die Gaststätte gelangt sind, müsse noch ermittelt werden. Auch dort durchsuchten die Täter Schubladen und Schränke und stahlen dabei aus einer Kassen Bargeld im unteren dreistelligen Euro-Bereich.

Ob die drei Einbrüche in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen, ist jetzt unter anderem Bestandteil der weiterführenden kriminalistischen Ermittlungen der Polizei.

Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern und/oder den Taten geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0391/546 32 92 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.