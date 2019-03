Die Polizei in Magdeburg ermittelt wegen schweren Diebstahls. Ein Mazda wurde gestohlen. Symbolfoto: Rene Ruprecht/dpa

Schon wieder ist in Magdeburg ein Mazda verschwunden. Dieses mal wurde ein CX 3 gestohlen.

Magdeburg l In der Nacht zum Montag haben unbekannte Täter einen Mazda CX 3 im Magdeburger Stadtteil Sudenburg gestohlen.

Der Fahrzeughalter hatte seinen Wagen am Sonntag gegen 19 Uhr in der Holbeinstraße, Ecke Lucas-Cranach-Straße gesichert und verschlossen abgestellt. Als er das Fahrzeug am Montag gegen 5.50 Uhr wieder nutzen wollte, konnte nur noch der Diebstahl festgestellt werden.

Bei dem Auto handelt es sich um einen weißen Mazda CX 3. Dieser besaß eine Sportausstattung sowie schwarze Stahlfelgen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls im besonders schweren Fall ein.

Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern und/oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.