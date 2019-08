Erneut wurde in Magdeburg ein Auto der Marke Mazda gestohlen. In jüngster Zeit war diese Automarke verstärkt das Ziel von Dieben.

Magdeburg (vs) l Erneut wurde in Magdeburg ein Auto der Marke Mazda gestohlen. Wie die Polizei berichtete, zeigte am 4. August 2019 ein 51-jähriger Magdeburger den Diebstahl seines Autos an. Der Mann hatte seinen Mazda bereits am 27. Juli 2019 in einer Parktasche in der Jacobstraße abgestellt und ordnungsgemäß verschlossen.

Zur Fahndung ausgeschrieben

Am 4. August 2019 bemerkte der 51-Jährige dann gegen 16 Uhr, dass unbekannte Täter seinen Pkw gestohlen haben. Daraufhin verständigte er unverzüglich die Polizei. Die hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben. In den vergangenen Wochen wurde in Magdeburg immer wieder Fahrzeuge der Marke Mazda gestohlen.