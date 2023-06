Über einem Industriegelände in Magdeburg ist ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Was ist dort geschehen? Mehr dazu im Video.

In Magdeburg ist ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Wir zeigen, was dahinter steckt. Foto:

Magdeburg - Über Magdeburg kreist am Mittwoch ein Polizeihubschrauber. Außerdem seilen sich Beamte aus dem Helikopter ab.

Dahinter steckt eine Übung des Spezialeinsatzkommandos (SEK). Am Alten Gelände von Fahlberg List üben die Polizisten den Einsatz im Ernstfall, unterstützt von der Polizeihubschrauberstaffel. Das erklärte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes.

Schwerpunkte dieser Fortbildung sind das Abseilen vom Hubschrauber sowie das Training an der Rettungswinde.

Im Video: SEK-Einsatz mit Polizeihubschrauber in Magdeburg

Das SEK der Polizei in Magdeburg probt den Ernstfall bei einem Hubschraubereinsatz am Alten Gelände von Fahlberg List. (Kamera: Ivar Lüthe, Schnitt: Bernd Stiasny)

"Diese gefahrengeneigten Tätigkeiten müssen in regelmäßig wiederkehrenden Übungen im Jahr trainiert werden", so die Sprecherin in einer Mitteilung.