Am Mittwochabend hat ein Spezialeinsatzkommando (SEK) des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt eine Wohnung im Magdeburger Norden gestürmt. Foto: Tom Wunderlich

Mit einem Bild von sich mit einer Schusswaffe prahlt ein 12-Jähriger aus Magdeburg vor seinen Mitschülern - das hat Folgen.

Magdeburg (twu/vs/ja) l Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt hat am Mittwochabend eine Wohnung im Magdeburger Norden gestürmt. Sie gehörte dem Vater eines 12-jährigen Schülers, der zuvor vor Mitschülern mit einem Bild prahlte, auf dem er mit einer Schusswaffe zu sehen war. Angeblich sollte die Waffe aus dem Waffenschrank des Großvaters stammen.

Die Mitschüler gingen zur Polizei, die Beamten glaubten den Kindern. Am Mittwochabend gegen 21 Uhr verschafften sich die vermummten Einsatzkräfte Zugang zu der Wohnung des Vaters im Erdgeschoss eines Hochhauses in der Lumumbastraße und trafen den Jungen und seinen Papa an.

Bei der darausfolgenden Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei die besagte Schusswaffe allerdings nicht. Der erwähnte Großvater besaß auch keinen Waffenschrank sondern lediglich ein Luftgewehr und einen kleinen Waffenschein. Wie ein Polizeisprecher erklärte, werde derzeit geprüft, um was für eine Waffe es sich im Bild handelt und woher sie stammt.

Der Junge gab an, das Vorzeigen des Bildes sei ein Spaß gewesen.