Eine 83-jährige Seniorin hat sich in Magdeburg erfolgreich gegen zwei Räuber gewehrt. Diese hatten versucht, der Frau Geld wegzunehmen.

Magdeburg (vs) l Eine Rentnerin hat sich in Magdeburg erfolgreich gegen einen Raub gewehrt. Wie die Polizei mitteilte, hat die 83-Jährige am Montag bei einer Bankfiliale im Stadtteil Stadtfeld Geld geholt. Als sie die Filiale gegen 17:30 Uhr verließ, sei die Frau von zwei Jugendlichen angesprochen worden. Die jungen Männer haben sie aufgefordert, ihnen das zuvor geholte Bargeld zu übergeben, berichtete die Dame der Polizei.

Als die Frau der Forderung nicht nachkam und weitergehen wollte, hielt sie einer der Männer am Arm fest. Daraufhin trat die 83-Jährige nach dem Mann und riss sich los. Die Männer folgten der Frau anschließend nicht.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Raubes eingeleitet.