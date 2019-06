Schwer bewaffnete Elitepolizisten haben am Freitagabend mindestens zwei Objekte in Magdeburg gestürmt. Foto: Tom Wunderlich

Bei einer Großrazzia in Magdeburg hat die Polizei nicht nur Waffen und Bargeld, sondern auch kiloweise Drogen sichergestellt.

Magdeburg (dpa) l Die Polizei in Magdeburg hat bei einem Einsatz Drogen im Wert von 150.000 Euro, mehrere Waffen und 10.000 Euro Bargeld sichergestellt. Vier mutmaßliche Drogendealer, die am Drogenhandel beteiligt sein sollen, wurden festgenommen, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Männer bewaffnet waren, rückte am Freitagabend ein Spezialeinsatzkommando aus, um die Männer in einer Wohnung und in einer Shisha-Bar festzunehmen.

Die Polizei stellte nach Durchsuchungen von sechs Objekten mehrere Kilo Amphetamin, ein Kilo Crystal Meth und Kokain sicher. Außerdem fanden die Beamten scharfe Messer, ein Sturmgewehr samt Munition und ein Abschussgerät für Sprenggranaten.

Ein Haftrichter erließ Haftbefehle gegen einen 27-Jährigen, einen 35-Jährigen und einen 19-Jährigen. Ein 21-Jähriger wurde wieder freigelassen, weil gegen ihn kein dringender Tatverdacht vorliegt.